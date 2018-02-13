Правоохранители установили лиц, причастных к уничтожению памятника Тарасу Шевченко в Стрые.

Как сообщает пресс-служба полиции Львовской области, двое ранее судимых местных жителей отбили голову у скульптуры и похитили ее.

Сообщение о том, что в городском парке неизвестные отбили элемент от памятника Шевченко, в Стрыйский отдел полиции поступило 11 февраля в 13:40. Злоумышленники отбили и украли голову скульптуры.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.298 (уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры) Уголовного кодекса Украины.

12 февраля во время оперативных мероприятий участковые офицеры полиции совместно с сотрудниками криминальной полиции установили причастных к преступлению лиц.

«Ими оказались двое ранее судимых местных жителей в возрасте 24 и 26 лет. Памятник злоумышленники уничтожили, чтобы сдать медь, которой он был покрыт, на металлолом», - рассказал начальник Стрыйского отдела полиции полковник полиции Иван Малыш.

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.