Кабинет Министров Украины предложил Президенту Петру Порошенко уволить главу «Укроборонпрома» Романа Романова. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Я недавно заявил о том, что не буду работать с руководителем «Укроборонпрома» Романовым. Я сделал паузу для того, чтобы человек сам определился и подал в отставку, но этого не случилось. Поэтому сегодня я предлагаю принять решение правительства и подать президенту ходатайство об увольнении с должности генерального директора «Укроборонпрома» Романа Романова», - приводит слова Гройсмана 112 Украина.

Он добавил, что его позиция является окончательной.

Также премьер сказал, что после принятия президентом решения Кабмин намерен обратиться к наблюдательному совету «Укроборонпрома» относительно новой кандидатуры для назначения на должность гендиректора госконцерна.

Как сообщал ForUm, во время заседания правительства 27 декабря Гройсман призвал Романова уволиться самостоятельно и раскритиковал его за непогашение в срок долгов по зарплатам на судостроительных заводах. Премьер напомнил, что срок исполнения поручения о погашении долга по зарплатам истек 25 декабря.

Романов заявил, что не собирается в отставку.

Он возглавляет «Укроборонпром» с 4 июля 2014 года.