Генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Роман Романов не собирается в отставку.
Об этом он сообщил LIGA.net.
Романов опроверг информацию ряда СМИ о своей отставке и заявил, что продолжит исполнять свои обязанности.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал кадровые изменения руководства государственного концерна «Укроборонпром» из-за проблем с выплатой заработных плат на ряде предприятий, входящих в концерн.
В то же время в «Укроборонпроме» заявили, что задолженность по зарплате на Николаевском судостроительном заводе сложилась из-за того, что завод не получал возмещения средств за содержание ракетного крейсера «Украина».
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