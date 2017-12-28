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Генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Роман Романов не собирается в отставку.

Об этом он сообщил LIGA.net.

Романов опроверг информацию ряда СМИ о своей отставке и заявил, что продолжит исполнять свои обязанности.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал кадровые изменения руководства государственного концерна «Укроборонпром» из-за проблем с выплатой заработных плат на ряде предприятий, входящих в концерн.

В то же время в «Укроборонпроме» заявили, что задолженность по зарплате на Николаевском судостроительном заводе сложилась из-за того, что завод не получал возмещения средств за содержание ракетного крейсера «Украина».
ForUm

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