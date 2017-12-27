Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует кадровые изменения руководства государственного концерна «Укроборонпром» из-за проблем с выплатой заработных плат на ряде предприятий, входящих в концерн. Об этом он заявил во время заседания правительства, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Напомню, мы недавно рассматривали вопрос задолженности по заработным платам на Николаевском судоремонтном заводе. Я дал поручение о погашении задолженности, прежде всего руководителю «Укроборонпрома». Контрольный срок – 25 декабря. Сегодня 27 декабря. Задолженность не погашена. Я подпишу представление и обращусь к Президенту... Советую руководителю «Укроборонпрома» уволиться. Сказано - не сделано? До свидания. Ищите другую работу», - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что 2017-й был годом «обучения», но сегодня нужно принимать решение, особенно, «если эти решения продиктованы поручением премьер-министра».