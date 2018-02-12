Украинец Константин Давыденко, задержанный в Крыму сотрудниками ФСБ по обвинению в шпионаже, является сотрудником «Донецкого восточного брокерского торгового дома» (ЧП «ДВБТД»). Такую информацию о себе он указал на личной странице «Вконтакте». Подлинность страницы Давиденко подтвердила одна из его знакомых, пишет Крым.Реалии.

Там же указано, что он родился 1 июля 1986 года. С октября 2014 года Давыденко выкладывал фотографии, на которых он гуляет с женой и ребенком в разных регионах Крыма.

Супруга задержанного Инна Давыденко в 2016 году участвовала в конкурсе на замещение должности главного специалиста финансового управления горсовета Соледара (Донецкая область). Об этом свидетельствуют поданная ею электронная декларация.

В документ вписан ее супруг – Давиденко Константин Александрович, работающий в «Донецком восточном брокерском торговом доме». В декларации говорится, что ему принадлежат права собственности на 1% квартиры в Шахтерске и автомобиль Hyndai Accent 2012 года выпуска.

Согласно данным украинского Единого реестра юридических лиц, ЧП «ДВБТД» принадлежит Давыденко Александру Ивановичу, предположительно отцу Константина. Предприятие зарегистрировано в Артемовске Донецкой области (город был переименован в Бахмут). ЧП специализируется на посредничестве по договорам и ценным бумагам, а также другой вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг.

На видео задержания Давыденко сотрудниками ФСБ России обнаруживается полное сходство его внешнего вида с фотографиями, размещенными на странице «Вконтакте».

Служба безопасности Украины не комментирует задержание украинца, подозреваемого ФСБ России в шпионаже.

Ранее спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что проверяет информацию о возможном пересечении админграницы с Крымом гражданина Украины, задержанного в Симферополе сотрудниками ФСБ России по обвинению в шпионаже.

12 февраля Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже.