Федеральная служба безопасности России заявляет о задержании в оккупированном Крыму гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ РФ.



«11 февраля 2018 года Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Симферополе задержан гражданин Украины Давыденко Константин Александрович», - говорится в сообщении.

По данным российской спецслужбы, «указанное лицо целенаправленно собирало и передавало спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и в отношении сотрудников Федеральной службы безопасности, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства».

Следователем ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК России («Шпионаж»).