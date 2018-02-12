также в разделеОбщество
ГПУ: Частные адвокаты Януковича пропустили 15 заседаний суда
Задержанный в Крыму украинский «шпион» оказался брокером из Донбасса 9
В «Рошен» заявили, что «Киевский торт» принадлежит только им 19
Шаройко в Беларуси судят за закрытыми дверями 16
Bloomberg: Ахметов мог бы кормить Украину 36 дней 21
Порошенко допустил обмен Сущенко на российских солдат 23
В прошлом году в Украину иммигрировали почти 3 тысячи россиян 18
Тела погибших на пожаре в «Виктории» девочек эксгумируют 53
Васильковский: Журналисты программы «Схемы» обманули Джорджа Сороса, продав ему фейковое расследование 45
Украина подключится к расследованию крушения Ан-148 в РФ 58
Принял «святое причастие»: на Прикарпатье поймали пьяным за рулем священника 29
«Антонов» готов помочь в расследовании крушения Ан-148 в РФ 32
Обвиняемым в убийствах правоохранителей на Майдане сообщили о подозрении 75
НОТУ отказалась транслировать ЧМ-2018 в РФ 72
Петренко посоветовал невестам проверять избранников по базе должников 51
Мэр Одессы снова не вышел на работу 37
На руках у украинцев находятся более 800 тысяч официальных «стволов» 61
Американский беспилотник провел разведку на Донбассе и в Крыму 90

Федеральная служба безопасности России заявляет о задержании в оккупированном Крыму гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ РФ.

«11 февраля 2018 года Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Симферополе задержан гражданин Украины Давыденко Константин Александрович», - говорится в сообщении.

По данным российской спецслужбы, «указанное лицо целенаправленно собирало и передавало спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и в отношении сотрудников Федеральной службы безопасности, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства».

Следователем ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК России («Шпионаж»).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

52
Теги