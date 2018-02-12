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Сотрудники управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и Нацполицией задержали в Ривненской области организатора незаконной добычи янтаря, который пытался дать взятку сотруднику спецслужбы. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Делец предложил руководителю одного из межрайонных подразделений СБУ две тысячи долларов в неделю за невмешательство в противоправный бизнес. Офицер сразу сообщил руководству о незаконном предложении», - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы в рамках открытого уголовного производства задержали взяткодателя на «горячем».

При обыске по месту жительства коммерсанта правоохранители обнаружили более пятнадцать тысяч американских долларов, незарегистрированное огнестрельное оружие с патронами к нему и удостоверение сотрудника внутренней безопасности Нацполиции с признаками подделки.

Злоумышленник задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.
ForUm

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