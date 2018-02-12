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В Киеве полиция задержала мужчину, который возле станции метро с ножом набросился на двух мужчин.

По данным столичного главка, происшествие случилось ночью на проспекте Голосеевском. Двое нетрезвых мужчин, 1990 и 1976 года рождения, общались на улице. В это время к ним подошел неизвестный и попросил сигарету.

Как рассказал начальник отделения следственного отдела Голосеевского управления полиции Олег Самойлик, во время общения между мужчинами возник словесный конфликт, в разгар которого злоумышленник ударил ножом оппонентов. Когда же один из пострадавших начал убегать, нападающий догнал его недалеко от станции метро и продолжал бить руками и ногами.

«Эти противоправные действия заметил наряд патрульной полиции, проезжавший рядом, и оперативно задержал мужчину. Двух пострадавших с резаными ранениями госпитализировали в медицинское учреждение», - сообщил Самойлик.

С места происшествия полицейские изъяли нож, которым злоумышленник ранил мужчин. Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

 «Мы установили, что задержанный – 25-летний киевлянин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту начато уголовное производство по факту покушения на убийство Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение», - добавил он.

Напомним, ​​10 февраля в Киеве на остановке общественного транспорта возле станции метро «Черниговская» в ходе конфликта был убит мужчина.
ForUm

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