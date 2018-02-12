В рамках дела об убийствах правоохранителей на Майдане в начале 2014 года объявлено о подозрении одному из активистов.

Об этом сообщил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает Украинская правда.

По его словам, дело было возбуждено в феврале 2014 года. Оно касается гибели от огнестрельного оружия в центре Киева 1 бойца внутренних войск и 1 беркутовца, а также ранения 1 ВВшника.

Подозреваемые – бывшие глава СБУ Александр Якименко и его первый заместитель - руководитель антитеррористической операции против активистов Майдана Владимир Тоцкий, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и его заместитель Виктор Ратушняк, а также бывший президент Украины Виктор Янукович. Все они сейчас в розыске.

Также, рассказал Горбатюк, о подозрении объявлено экс-главе Управления СБУ в Киевской области. Его дело уже в суде. Имя этого лица главный следователь не назвал, но известно, что это Александр Щеголев.

Их обвиняют в том, что они давали команды, которые подвергали опасности бойцов «Беркута» и внутренних войск.

Также, по информации Горбатюка, подозрение в убийстве получил 1 протестующий. После того как он не явился в суд на избрание ему меры пресечения, его объявили в розыск.

Как сообщил на брифинге в понедельник прокурор ГПУ Алексей Донской, Генеральная прокуратура сообщила нескольким лицам о подозрении в убийстве и покушении на убийство из огнестрельного оружия правоохранителей во время Майдана в 2014 году.

В так называемых делах Майдана наказание в настоящее время отбывает один человек.

В период с 21 ноября 2013 года 21 февраля 2014 во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, больше всего – 20 февраля.

Большинство людей погибли от пуль снайперов, которые попадали протестующим в голову, сердце и шею.

По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли.