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Вчера, ​​10 февраля, в Киеве на остановке общественного транспорта возле станции метро «Черниговская» в ходе конфликта был убит мужчина, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

«О том, что на остановке общественного транспорта находится человек с ножевыми ранениями, полицейским сообщили врачи скорой. Впоследствии на месте происшествия медики констатировали смерть раненого», – говорится в сообщении.

По данным полиции, по дороге на место вызова стражи порядка получили ориентировку. Очевидцы сообщали, что неизвестный, который нанес ножевое ранение потерпевшему, направился в сторону автостанции у метро «Черниговская». Это человек в черной куртке с желтыми вставками.

На улице Мурманской экипаж патрульных заметил гражданина, похожего по приметам. Он зашел в один из домов. Стражи порядка остановили мужчину. Во время общения с инспекторами и проведения поверхностной проверки, тот рассказал, что имеет при себе нож и признался - это он совершил нападение на мужчину возле станции метро «Черниговская».

Вероятного убийцу патрульные полицейские немедленно задержали. На место стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу.

По предварительной информации, между двумя мужчинами возник спор на остановке общественного транспорта. После чего один из них пошел в магазин вблизи, купил кухонный нож, вернулся на место и нанес несколько ударов ножом своему оппоненту.
ForUm

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