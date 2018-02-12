также в разделеОбщество
ГПУ: Частные адвокаты Януковича пропустили 15 заседаний суда
Задержанный в Крыму украинский «шпион» оказался брокером из Донбасса 9
В «Рошен» заявили, что «Киевский торт» принадлежит только им 19
Шаройко в Беларуси судят за закрытыми дверями 16
Порошенко допустил обмен Сущенко на российских солдат 23
В прошлом году в Украину иммигрировали почти 3 тысячи россиян 18
Тела погибших на пожаре в «Виктории» девочек эксгумируют 53
Васильковский: Журналисты программы «Схемы» обманули Джорджа Сороса, продав ему фейковое расследование 45
Украина подключится к расследованию крушения Ан-148 в РФ 58
Принял «святое причастие»: на Прикарпатье поймали пьяным за рулем священника 29
«Антонов» готов помочь в расследовании крушения Ан-148 в РФ 32
Обвиняемым в убийствах правоохранителей на Майдане сообщили о подозрении 75
НОТУ отказалась транслировать ЧМ-2018 в РФ 72
Петренко посоветовал невестам проверять избранников по базе должников 51
Мэр Одессы снова не вышел на работу 37
На руках у украинцев находятся более 800 тысяч официальных «стволов» 61
ФСБ заявляет о задержании в Крыму украинского «шпиона» 52
Американский беспилотник провел разведку на Донбассе и в Крыму 90

Состояния бизнесмена Рината Ахметова хватит на 36 дней функционирования всей страны, подсчитали эксперты издания Bloomberg, создав так называемый индекс Робин Гуда. 

Исследование показало, что чистая прибыль Ахметова по состоянию на конец декабря составила 4,7 млрд долларов, которых хватит на 36 дней функционирования Украины, передает 112 Украина.

Так, эксперты издания проанализировали 49 стран с целью выяснить, сколько дней могло бы функционировать правительство, если бы за это заплатил самый богатый человек этой страны. За коэффициент была взята чистая прибыль олигархов с ежедневной стоимостью управления государством. 

Выяснилось, что самыми дорогими государствами являются Япония, Польша, США и Китай, где Джек Ма, 16-й самый богатый человек в мире с 47,8 млрд долларов США, может спасти коммунистическую партию в течение четырех дней. Джефф Безос не будет намного лучше, даже с 99 миллиардами долларов. 

Дольше всего олигархи могут спонсировать Кипр (441 день), Грузию (430), Гонконг (191), Малайзию (95), Нигерию (94) и Чили (90). 

Ринат Ахметов – украинский бизнесмен, самый богатый человек Украины, президент футбольного клуба «Шахтер», владелец компании System Capital Management, основатель благотворительного фонда «Развитие Украины».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги