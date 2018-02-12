Сегодня, 12 февраля, в Томской области РФ вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку, в результате чего пострадали четыре человека, двое погибли, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«В Главное управление МЧС России поступила информация о том, что в 42 км юго-восточнее села Александровское Александровского района совершил аварийную посадку вертолет Ми-8. На поиски вылетели 2 борта Ми-8. В 17:28 воздушное судно было обнаружено. По предварительным данным, пострадали четыре человека, двое погибли», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, вертолет совершал санитарный рейс из метеостанции Прохоркино в г. Стрежевой.

Четверо пострадавших на вертолете доставлены в г. Стрежевой.

Как ранее сообщал ForUm, 11 февраля в Подмосковье разбился пассажирский самолет Ан-148, на борту которого находился 71 человек. В результате авиакатастрофы никто не выжил.

Следствие рассматривает несколько версий крушения - погодные условия, человеческий фактор и неисправность воздушного судна.

Граждан Украины на борту самолета не было.