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В 2017 году в Украину иммигрировали 2776 граждан Российской Федерации.

По данным Государственной службы статистики, россияне переехали на постоянное место жительства, сообщает «Новое Время».

Всего за минувший год в Украину въехали 1 464 764 граждан РФ.

1 413 328 из них посещали страну по личным причинам, 4 830 прибыли в Украину как туристы, еще 7 064 пересекли границу по служебным или деловым вопросам. 3 474 приехали в Украину учиться, еще 2 152 – работать.

Напомним, за 2017 год Украину посетили 14,3 млн иностранных граждан, 4 млн из них приехали на постоянное место жительства.
ForUm

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