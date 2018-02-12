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Президент Петр Порошенко выразил надежду, что в коалиционном правительственном соглашении будущего федерального правительства будет четкая позиция в отношении Украины. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Путин радуется всегда, когда где-то присутствуют хотя бы признаки политической нестабильности. Именно нестабильность - это то, что он пытается создать везде, где царит демократия», – подчеркнул он.

По словам Порошенко, не только для Европы, но и для всего мира важно, чтобы в Германии быстро появился правительство. «Я был очень рад увидеть четкие формулировки относительно Украины в тексте коалиционного соглашения. Те, кто внутри СДПГ, пока обсуждает вопрос членства в этой коалиции, не должны забывать о важной роли Германии в мире», - сказал Президент.

Напомним, 7 февраля во время переговоров между немецкими консерваторами и социал-демократами было достигнуто согласие относительно коалиционного соглашения.

Они пришли к соглашению по поводу коалиционного договора и распределили места в кабинете министров. 

В соглашении отмечается, что Берлин и в дальнейшем будет поддерживать Киев, в том числе и для мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
ForUm

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