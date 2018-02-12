Киевская городская государственная администрация констатирует, что с начала 2018 года 183 человека заболели корью в столице.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на департамент здравоохранения КГГА.
«За февраль по состоянию на 12 число зарегистрировано 45 случаев заболевания корью, из них 24 ребенка», - сообщили в департаменте.
Наибольшее количество заболевших в Шевченковском, Деснянском и Подольском районах.
5 февраля Киевская городская государственная администрация сообщала, что с начала 2018 года 151 человек заболел корью в столице.
Напомним, всего с начала вспышки заболеваемости корью в Украине умерли 10 взрослых и детей.
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