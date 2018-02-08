В Закарпатской области зафиксирован первый летальный случай от кори – в понедельник, 5 февраля, вечером в областной детской больнице в Мукачево умерла 5-летняя девочка из Тячевского района. Об этом сообщил глава ОГА Геннадий Москаль.

«Ребенок не был привит от кори в 1-летнем возрасте (именно тогда делается первая прививка), поскольку родители отказались делать это по религиозным соображениям, - сказал он. - 14 января у девочки повысилась температура до 39 градусов, дальше появилась характерная сыпь. За неделю до этого корью заболела ее мать. Несмотря на все симптомы тяжелой болезни, родители обратились в районную больницу только на 5-й день, 19 января. Девочка попала на стационарное лечение в крайне тяжелом состоянии и была переведена на искусственную вентиляцию легких. Через два дня ее транспортировали в областную детскую больницу в Мукачево, для консультаций вызвали врачей из Киева. К сожалению, все усилия медиков оказались тщетными, в понедельник вечером девочка умерла. Причина смерти – тяжелое течение кори, этот диагноз подтвержден лабораторно».

В начале недели показатели заболеваемости корью в Закарпатье пошли на спад, однако в последние два дня снова пошли вверх – до 30 - 35 случаев ежедневно. Всего с начала года в области зафиксировано 715 случаев кори, из них 566 – дети до 17 лет. Около 70% больных не были привиты из-за отсутствия вакцины. Отказов родителей от прививок детей относительно немного – 317 за весь 2017 и начало 2018 года.

«Сейчас Закарпатье обеспечено вакциной от кори, паротита и краснухи за счет гуманитарной помощи из Венгрии. Этих препаратов хватит примерно еще на две недели. Обещанных Министерством здравоохранения вакцин область пока не получила», - резюмировал глава ОГА.

Как сообщалось ранее, в Закарпатье возникла острая нехватка вакцины от кори, паротита и краснухи. В течение 2017 года область получила менее трети от необходимого количества этих препаратов, а с середины января этого года вакцины закончились. Из-за отсутствия прививок в большинстве районов Закарпатья количество больных корью стало стремительно увеличиваться, а на Тячевщине из-за вспышки болезни введен карантин.

23 января в Минздраве пообещали направить в Закарпатскую область 10 тысяч вакцин.