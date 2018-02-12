также в разделеОбщество
ГПУ: Частные адвокаты Януковича пропустили 15 заседаний суда
Задержанный в Крыму украинский «шпион» оказался брокером из Донбасса 9
В «Рошен» заявили, что «Киевский торт» принадлежит только им 19
Шаройко в Беларуси судят за закрытыми дверями 16
Bloomberg: Ахметов мог бы кормить Украину 36 дней 21
Порошенко допустил обмен Сущенко на российских солдат 23
В прошлом году в Украину иммигрировали почти 3 тысячи россиян 18
Тела погибших на пожаре в «Виктории» девочек эксгумируют 53
Васильковский: Журналисты программы «Схемы» обманули Джорджа Сороса, продав ему фейковое расследование 45
Украина подключится к расследованию крушения Ан-148 в РФ 58
Принял «святое причастие»: на Прикарпатье поймали пьяным за рулем священника 29
«Антонов» готов помочь в расследовании крушения Ан-148 в РФ 32
Обвиняемым в убийствах правоохранителей на Майдане сообщили о подозрении 75
НОТУ отказалась транслировать ЧМ-2018 в РФ 72
Мэр Одессы снова не вышел на работу 37
На руках у украинцев находятся более 800 тысяч официальных «стволов» 61
ФСБ заявляет о задержании в Крыму украинского «шпиона» 52
Американский беспилотник провел разведку на Донбассе и в Крыму 90

Запуск Единого реестра должников и злостных неплательщиков алиментов станет дополнительным стимулом для должников платить алименты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

«Как и обещали, с командой Минюста мы представили Единый реестр должников и список злостных неплательщиков алиментов», – отметил он.

Петренко выразил надежду, что запуск реестра станет дополнительным стимулом для должников платить алименты и помощью для тех, кто решил строить новые отношения.

«Теперь вы можете проверить, нет ли вашего нового избранника в списке должников. Искренне желаю всем украинцам только счастливых браков», – написал он.

Напомним, 6 февраля в Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

51
Теги