Запуск Единого реестра должников и злостных неплательщиков алиментов станет дополнительным стимулом для должников платить алименты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

«Как и обещали, с командой Минюста мы представили Единый реестр должников и список злостных неплательщиков алиментов», – отметил он.

Петренко выразил надежду, что запуск реестра станет дополнительным стимулом для должников платить алименты и помощью для тех, кто решил строить новые отношения.

«Теперь вы можете проверить, нет ли вашего нового избранника в списке должников. Искренне желаю всем украинцам только счастливых браков», – написал он.

Напомним, 6 февраля в Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов.