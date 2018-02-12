Запасы газа в подземных хранилищах Украины уменьшились до 11,680 млрд куб. м.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы компании «Укртрансгаз».

По последним данным, за сутки 10 февраля в ПХГ Украины газ не закачивался.

Также в течение суток из ПХГ Украины было отобрано 78,35 млн куб. м газа, сообщает «Новове Время».

В Украину за сутки поступило из Словакии 6,33 млн куб. м, из Венгрии - 3,12 млн куб. м, из Польши - 3,26 млн куб. м газу.

По состоянию на эту дату украинские ПХГ заполнены на 37%.

Напомним, Украина 24 октября 2017 года впервые с весны Украина отобрала из хранилищ больше газа, чем закачала. На тот момент запасы составляли 16,973 млрд кубометров.

Всего в период накопления газа было закачано 8,1 млрд кубометров газа.