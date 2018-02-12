В Раменском районе Подмосковья нашли второй черный ящик разбившегося самолета Ан-148, сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС.

По его словам, бортовой речевой самописец находится в «удовлетворительном состоянии», сообщает РИА Новости.

Ранее был найден первый прибор регистрации параметра полета. По данным специалистов, состояние параметрического бортового самописца удовлетворительное.

Поисково-спасательная операция завершилась ночью. Сейчас район крушения обследуют девять беспилотников. Еще несколько дней на месте будут работать следователи и эксперты.

Как ранее сообщал ForUm, 11 февраля в Подмосковье разбилсяпассажирский самолет Ан-148, на борту которого находился 71 человек. В результате авиакатастрофы никто не выжил.

Следствие рассматривает несколько версий крушения - погодные условия, человеческий фактор и неисправность воздушного судна.

По предварительной информации граждан Украины на борту самолета не было.