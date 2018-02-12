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Запущенный в космос автомобиль Tesla Roadster приблизится к Марсу 8 октября 2020 года.

Расстояние между электрокаром и Красной планетой составит около 7 миллионов км, говорится в статье Popular Mechanics. 

«Ближайший прогнозируемый подход аппарата к Марсу между 2018 и 2030 годами состоится в 2020 году 8 октября. Расстояние между ними составит 7 миллионов км. Это далеко за пределами влияния гравитационной сферы Марса», - написал Джонатан Макдауэлл из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики, сообщает Укринформ.

По подсчетам астрономов, орбита автомобиля пересекает орбиту Марса и даже проходит вблизи орбиты астероида Церера. Ее перигелий (ближайшая к Солнцу точка орбиты) составляет 0,98 астрономических единиц, а афелий (наиболее удаленная от Солнца точка орбиты) - 2,61 астрономической единицы.

Мимо Земли Tesla Roadster пролетит несколько раз. Это произойдет, по подсчетам астрономов, в 2021, 2026, 2031 и 2039 годах. В будущем расчеты могут быть скорректированы, так как они не учитывают влияние некоторых факторов, в частности - солнечного ветра.

«Ближе всего в период до 2030 года родстер подойдет к Земле после марта 2021 года. Расстояние составит 45 миллионов км», - добавил Джонатан Макдауэлл. Тем не менее, в 2073 году расстояние между электрокаром и нашей планетой может составить «всего» 1,6 миллиона км.

Напомним, 6 февраля компания SpaceX Илона Маска впервые запустила тяжелую ракету Falcon Heavy. Единственный ее груз - автомобиль Tesla Илона Маска, за рулем которого сидит манекен.

 
ForUm

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