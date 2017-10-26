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Украина 24 октября впервые с весны отобрала из хранилищ больше газа, чем закачала. Об этом сообщает ПАО «Укртрансгаз».

По данным УТГ, 24 октября из хранилищ было отобрано 5,4 млн кубометров газа, а закачано - 1,3 млн кубометров. Таким образом, запасы снизились с 16,973 млрд кубометров до 16,969 млрд кубометров, сообщает Укринформ.

Всего в период накопления газа было закачано 8,1 млрд кубометров газа. Таким образом, в этом году зима началась с запасами на 2,27 млрд кубометров больше, чем в прошлом году.
ForUm

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