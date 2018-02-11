В первый день XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане (Республика Корея) было разыграно пять комплектов наград.

Лидерство в общекомандном зачете захватила сборная Германии, которая завоевала 2 золотые медали, сообщает Укринформ.

Вслед за немцами идут голландцы, в активе которых 1 золотая, 2 серебряные и 1 бронзовая награды. У спортсменов Республики Корея и Швеции - по одной золотой медали. Три «серебра» и одну «бронзу» выиграли норвежцы, по одной «бронзе» - Чехия, Финляндия и команда «ОАР», которая вистуаве под флагом Международного олимпийского комитета.

Лыжные гонки. Скиатлон. Женщины, 15 км. 1. Шарлотт Калла (Швеция) - 40 минут 44,9 секунды. 2. Марит Бьорген (Норвегия) - 40.52,7. 3. Криста Пярмякоски (Финляндия) - 40.55,0 ...45. Татьяна Антипенко (Украина) - 45.31,2 ...53. Марина Анцибор (Украина) - 46.18,2.

Биатлон. Женщины. Спринтерская гонка, 7,5 км. 1. Лаура Дальмайер (Германия) - 21 минута 06,2 секунды (0 штрафных кругов). 2. Марта Олсби (Норвегия) - отставание - 24,2 секунды (1). 3. Вероника Виткова (Чехия) - 25,8 (1) ...14. Вита Семеренко (Украина) - 54,5 (1) ...46. Валя Семеренко (Украина) - 2.14,7 (3) ...55. Анастасия Меркушина (Украина) - 2.26,1 (3) ...73. Ирина Варвинец (Украина) - 3.41,9 (5).

Конькобежный спорт. Женщины. 3000 метров. 1. Карлин Ахтеректе - 3 минуты 59,21 секунды. 2. Ирен Вюст - 3.59,29. 3. Антойнетте де Йонг (все - Голландия) - 4.00,02.

Шорт-трек. Мужчины, 1500 метров. 1. Хьочжун Лим (Республика Корея) - 2 минуты 10,485 секунды (олимпийский рекорд). 2. Шинки Кнегт (Голландия) - 2.10,555. 3. Семен Елистратов («ОАР») - 2.10,687.

Прыжки на лыжах с трамплина (К-98). Андреас Веллингер (Германия) - 259,3 балла. 2. Йоханн Андре Форфанг (Норвегія) - 250,9. 3. Роберт Юханссон (Норвегия) - 249,7.