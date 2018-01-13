В течение 2017 года принято около 1500 решений о запрете въезда в Украину иностранным гражданам за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что в течение 2017 года составлено почти 2,3 тысячи админпротоколов по ст.204-2 КУоАП за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Кроме того, принято около 1500 решений о запрете въезда в Украину иностранным гражданам за такие нарушения, в том числе в отношении более сотни артистов и деятелей культуры.

Также в настоящее время по результатам мониторинга выделены более 810 человек, которые, возможно, находились на ТОТ АР Крым.

В ГПСУ отметили, что в соответствии с законодательством в случае нарушения иностранцами правил пересечения админграницы с АР Крым въезд в Украину им не разрешается и принимается решение о запрете въезда в Украину.

Кроме того, Государственная пограничная служба обращает внимание граждан Украины и других государств, что нарушение порядка въезда на территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым через закрытые правительством Украины пункты пропуска, в зависимости от обстоятельств, предусматривает уголовную (ст.332-1 УК Украины ) и административную (ст. 204-1 и ст. 204-2 КУоАП) ответственность.