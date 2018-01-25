Венгрия предоставит Закарпатью восемь тысяч вакцин от кори в качестве гуманитарной помощи. Об этом заявил глава облгосадминистрации Геннадий Москаль.

«На острый дефицит вакцины от кори, паротита и краснухи, который чувствуется на Закарпатье, откликнулась Венгрия. После соответствующего обращения Закарпатской ОГА в Генеральное консульство Венгрии в Ужгороде правительство этой страны приняло решение выделить области восемь тысяч вакцин в качестве гуманитарной помощи», - заявил чиновник.

При этом, по его словам, Венгрия не является производителем вакцины, а закупает ее в других странах.

«Ожидаем гуманитарный груз в пятницу, 26 января, - сообщил Москаль. - Вакцина сразу будет направлена ​​в медицинские учреждения области, ее хватит примерно на два месяца. Это не первый подобный гуманитарный груз – в феврале прошлого года Венгрия передала нам 4,5 тонн медицинского препарата для тяжелобольных с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, а в марте – пять тысяч вакцин от кори, паротита и краснухи».

Он заявил, что 10 тысяч вакцин, которые Закарпатью пообещало Министерство здравоохранения, область пока не получила.

Как сообщалось ранее, в Закарпатье возникла острая нехватка вакцины от кори, паротита и краснухи. В течение 2017 года область получила менее трети от необходимого количества этих препаратов, а с середины января этого года вакцины закончились. Из-за отсутствия прививок в большинстве районов Закарпатья количество больных корью стало стремительно увеличиваться, а на Тячевщине из-за вспышки болезни введен карантин.

23 января в Минздраве пообещали направить в Закарпатскую область 10 тысяч вакцин.