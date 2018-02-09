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По оценкам Brand Finance, в 2017 году стоимость бренда «Украина» достигла уровня 2011 года – $68 млрд. Об этом сообщила экономический эксперт Украинского института будущего Ольга Хоменко.

В 2016 году стоимость оценивалась в $56 млрд.

Самыми дорогими брендами стали: США ($21 трлн), КНР ($10,2 трлн), Германия ($4 трлн), Япония ($3,4 трлн) и Великобритания ($3,1 трлн).

Одним из ключевых индексов данного рейтинга является инвестиционная среда.

Так, с падением притока прямых иностранных инвестиций стоимость бренда уменьшается.

По расчетам Ukrainian Institute for the Future, для роста экономики ежегодно на 8-10% необходимо привлекать $ 20 млрд инвестиций.
ForUm

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