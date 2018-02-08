В Украине статусу органической земли соответствует площадь в 300 тысяч га, отведенная под выращивание органических сельскохозяйственных культур. В переходном периоде находятся 90 тысяч га. Такой информацией поделился первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк, сообщает Landlord.

Он сообщил, что выделенная для производства органических растений площадь очень незначительна и составляет всего 0,89% от общего количества возделываемых земель. На данный момент появились все возможности для увеличения этой составляющей сельскохозяйственных площадей.

Дав положительную оценку общим тенденциям к увеличению товарооборота по многим категориям между Украиной и ЕС, Мартынюк обратил внимание на совпадение положительных факторов в части органической продукции:

рынок органики Евросоюза растет стабильно и быстрыми темпами;

этот рынок не только вмещает в себя большие объемы органической продукции, но и обладает высокой платежеспособностью;

Украина сможет максимально удовлетворить этот спрос, поскольку имеет очень высокий потенциал для роста производства органической продукции.

По информации Министерства аграрной политики и продовольствия структура экспорта товаров органического происхождения соответствует структуре общего аграрного экспорта.

По словам первого заместителя самым большими объемами за границу отправляются такие виды сельскохозяйственных культур: кукуруза, пшеница, соя, ячмень, рапс, подсолнечник, фрукты, ягоды. Он подчеркнул, что, несмотря на общую тенденцию к увеличению объемов поставок по большинству культур, динамика роста не всегда равномерна для всех видов продукции. В качестве примера он привел экспорт органической ржи, объем которого в 2017 году увеличился в 5 раз, и сообщил, что в денежном эквиваленте общий объем вывозимой органической сельскохозяйственной продукции находится в пределах 100 млн. долларов США.

Дополнительное ускорение для развития, отметил Мартынюк, органическая отрасль получит после принятия закона, в котором были бы прописаны все необходимые требования для получения производителями органической продукции соответствующего сертификата.

К сожалению, украинские стандарты, по которым производители органической продукции будут официально признаны таковыми, находится в стадии разработки. Проект Закона №5448 «Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органичной продукции» до сих пор не принят Верховной Радой, хотя находится там с ноября 2016 года.

Положения ныне действующего Закона Украины «О производстве и обороте органической сельскохозяйственной продукции и сырья» не способствуют нормальной работе рынка органики, создают благоприятные условия для фальсификата, а также не соответствуют законодательству ЕС.

Необходимо создать нормальную среду для наращивания производства украинской органической продукции, которая сейчас может занять свободные ниши органики на рынке ЕС.