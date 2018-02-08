В Украине статусу органической земли соответствует площадь в 300 тысяч га, отведенная под выращивание органических сельскохозяйственных культур. В переходном периоде находятся 90 тысяч га. Такой информацией поделился первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк, сообщает Landlord.
Он сообщил, что выделенная для производства органических растений площадь очень незначительна и составляет всего 0,89% от общего количества возделываемых земель. На данный момент появились все возможности для увеличения этой составляющей сельскохозяйственных площадей.
Дав положительную оценку общим тенденциям к увеличению товарооборота по многим категориям между Украиной и ЕС, Мартынюк обратил внимание на совпадение положительных факторов в части органической продукции:
рынок органики Евросоюза растет стабильно и быстрыми темпами;
этот рынок не только вмещает в себя большие объемы органической продукции, но и обладает высокой платежеспособностью;
Украина сможет максимально удовлетворить этот спрос, поскольку имеет очень высокий потенциал для роста производства органической продукции.
По информации Министерства аграрной политики и продовольствия структура экспорта товаров органического происхождения соответствует структуре общего аграрного экспорта.
По словам первого заместителя самым большими объемами за границу отправляются такие виды сельскохозяйственных культур: кукуруза, пшеница, соя, ячмень, рапс, подсолнечник, фрукты, ягоды. Он подчеркнул, что, несмотря на общую тенденцию к увеличению объемов поставок по большинству культур, динамика роста не всегда равномерна для всех видов продукции. В качестве примера он привел экспорт органической ржи, объем которого в 2017 году увеличился в 5 раз, и сообщил, что в денежном эквиваленте общий объем вывозимой органической сельскохозяйственной продукции находится в пределах 100 млн. долларов США.
Дополнительное ускорение для развития, отметил Мартынюк, органическая отрасль получит после принятия закона, в котором были бы прописаны все необходимые требования для получения производителями органической продукции соответствующего сертификата.
К сожалению, украинские стандарты, по которым производители органической продукции будут официально признаны таковыми, находится в стадии разработки. Проект Закона №5448 «Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органичной продукции» до сих пор не принят Верховной Радой, хотя находится там с ноября 2016 года.
Положения ныне действующего Закона Украины «О производстве и обороте органической сельскохозяйственной продукции и сырья» не способствуют нормальной работе рынка органики, создают благоприятные условия для фальсификата, а также не соответствуют законодательству ЕС.
Необходимо создать нормальную среду для наращивания производства украинской органической продукции, которая сейчас может занять свободные ниши органики на рынке ЕС.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время