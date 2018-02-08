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Национальное агентство по розыску и менеджменту активов заявляет об  обострении конфликта вокруг БЦ «Гулливер».

«На 31, 32 и 33 этажах БЦ «Гулливер» происходит конфликт между представителями компании-управляющего и неустановленными лицами, которые называют себя представителями собственника помещений или представителями компании-балансодержателя здания бизнес-центра», - сообщает пресс-служба ведомства.

Путем физического давления представителей компании-управляющего вытеснили из помещений на одном из этажей здания.

«Также неустановленные лица применяют дымовые шашки, в результате чего сработала пожарная сигнализация, кувалдами разрушаются входные двери, конфликт обостряется», - заявили в агентстве.

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, взяло в управление помещения медиа-холдинга «Вести» в столичном БЦ «Гулливер». Позже Нацагентство заявило об угрозах неизвестных.
ForUm

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