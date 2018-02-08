Оболонский районный суд Киева перенес рассмотрение дела по обвинению в госизмене бывшего президента Виктора Януковича на 14 февраля.

Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко на заседании в четверг.

По словам прокурора Руслана Кравченко, осталось допросить еще 11 свидетелей стороны обвинения. Их фамилии прокурор пообещал обнародовать 13 февраля – накануне заседания, передает Украинская правда.

Ранее среди свидетелей заявлялись в частности секретарь СНБО Александр Турчинов и Президент Петр Порошенко.

Также общаясь с журналистами в кулуарах суда, Кравченко выразил удивление тем, что адвокаты Януковича «так часто ездят в Москву, а до сих пор не заявили свидетелем президента РФ Владимира Путина».

Напомним, 8 февраля защита экс-президента Виктора Януковича подала в Оболонский райсуд Киева вторую часть списка свидетелей, которых они хотят допросить в рамках рассмотрения дела о государственной измене. В этом перечне иностранные дипломаты и жители Крыма – всего 103 человека.

Ранее адвокаты заявляли список из 35 человек, в котором фигурировал экс-премьер-министр Николай Азаров, экс-глава Администрации Президента и экс-секретарь СНБО Андрей Клюев, бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко, экс-глава СБУ Александр Якименко и другие лица.