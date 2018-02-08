Защита экс-президента Виктора Януковича подала в Оболонский райсуд Киева вторую часть списка свидетелей, которых она хочет допросить в рамках рассмотрения дела о государственной измене.

В перечне – 103 человека, сообщает Украинская правда.

Так, адвокаты Януковича хотят вызвать на допрос бывшего верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон. По их мнению, она может предоставить показания относительно «захвата власти в феврале 2014 представителями оппозиции».

Также в списке защиты – эк-глава МИД Эстонии Урмас Паэт, которого хотят допросить по обстоятельствам убийств людей во время акций на Майдане.

В суд хотят вызвать экс-глав Министерств иностранных дел Франции - Лорана Фабиуса, Германии – Франка-Вальтера Штайнмайера, Польши - Радослава Сикорского – в качестве свидетелей переговоров власти и оппозиции 20-21 февраля 2014 года.

Кроме этого, в списке адвокатов Януковича фигурируют представитель МИД Франции Эрик Фурнье, председатель комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок, верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Астрид Торс, экс-посол Литвы в Украине Пятрас Вайтекунас, экс-посол Латвии Аргита Даудзе, представитель Еврокомиссии Оливье Байи, у которых хотят спросить об основаниях признания новой власти в феврале 2014 году.

Экс-министр иностранных дел Леонид Кожара, по мнению адвокатов, может дать показания по факту вмешательства во внутренние дела Украины.

В списке, поданном защитой Януковича, фигурируют также несколько десятков жителей Крыма, которые, по утверждению адвокатов, могут дать показания об обстоятельствах якобы нападения в феврале 2014 году на автобусы крымчан-участников митинга, которые возвращались на полуостров.

Как сообщалось, адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича, которого судят за госизмену, заявили в суде, что аннексия Крыма стала возможна в результате действий активистов Майдана, которые избили жителей Симферополя в феврале 2014 года.

Также они продолжают настаивать на версии о «силовом захвате власти представителями оппозиции» в феврале 2014 года.

Оболонский райсуд продолжает слушать свидетелей, которых вызывает защита.

В частности давали показания спикер Верховной Рады Андрей Парубий, экс-премьер Арсений Яценюк, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, глава МВД Арсен Аваков, а также бывшие охранники Януковича, которые подтвердили, что покушений на его жизнь не было.