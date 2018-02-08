Пограничники имели информацию, что Виктор Янукович 22 февраля 2014 намерен вылететь из Донецка в Россию, однако приказа задерживать его не было.

Об этом рассказал бывший первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Павел Шишолин во время допроса 8 февраля в Оболонском районном суде Киева, который слушает дело о госизмене Януковича, передает Украинская правда.

Так, на вопрос адвокатов эк-президента, «присутствовали ли вы 22 февраля вместе с руководителем Госпогранслужбы Николаем Литвиным во время предоставлением им указания задержать действующего президента в Донецке», Шишолин ответил:

«Никаких указаний о задержании президента Украины, в то время действующего, никто не давал. Мы действовали в рамках действующего законодательства о пограничном контроле».

«В Донецк прибыла группа на соответствующих самолетах. Мы не знали, кто там находится. И они не сделали заявку на вылет, а нам стало известно, что этот вылет будет осуществляться на территорию Российской Федерации без соответствующих видов контроля. Поэтому наш пограничный наряд прибыл к этим летательным средствам и требовал пройти соответствующую процедуру погранично-таможенного контроля, как это предусмотрено законом», - пояснил генерал-полковник.

По словам Шишолина, пограничный наряд отчитывался ему, что на борту находится президент Украины, который после заявлений пограничников о необходимости прохождения контроля с охраной пересел в автомобиль и покинул пункт пропуска.

На вопрос, какие указания отдавал и.о. президента Александр Турчинов Литвину, относительно Януковича отметил Шишолин следующее: «Нам никаких указаний не доходило».

Как сообщалось, 18 января во время допроса в суде сотрудник Управления госохраны Виктор Резниченко рассказал подробности побега экс-президента.

По его словам, в Донецке Янукович с охранниками загрузились в самолеты типа Falcon, однако не успели вылететь: представители Государственной пограничной службы заявили, что вылет запрещен, потому что не оформлены соответствующие документы.

Тогда экс-президента пересадили в машину и перевезли к особняку в Донецке.

Затем, по словам Резниченко, Януковича в Запорожской области забрали и перевезли в Крым 22-23 февраля 2014 года 3 российских военных вертолета.