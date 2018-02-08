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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет о намерении опубликовать в газете «Голос Украины» фамилии депутатов, отсутствующих на сегодняшнем пленарном заседании.

Об этом он заявил на заседании парламента во время рассмотрения проекта постановления о праздновании 150-летия Леси Украинки, сообщает Укринформ.

«Хочу сообщить, в зале до обеда было достаточное количество депутатов. Если не будут сейчас мобилизованы (народные депутаты. - Ред.), сегодня я проведу голосование рейтинговое и опубликую в «Голосе Украины» всех, кто отсутствует»,- подчеркнул спикер.

При этом он призвал депутатов вернуться в сессионный зал и продолжить работу.

«Сегодня я не буду делать так, как вчера. Сегодня я буду проводить рейтинговое голосование и опубликовать в газете всех отсутствующих, чтобы вся Украина знала, кто не приходит на работу вовремя, когда Украина защищает свои границы, когда все украинцы на работе», - подчеркнул Председатель ВР.

Напомним, 7 февраля Парубий закрыл утреннее пленарное заседание, поскольку в зале не хватало голосов для принятия законопроектов, внесенных в повестку дня.

 
ForUm

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