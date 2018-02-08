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36 школ Киева закрыли на карантин из-за гриппа. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире Радио Свобода.

Так, по состоянию на 7 февраля в Киеве закрылись на карантин 36 учебных заведений и около 360 отдельно взятых классов, а вынужденные каникулы могут продлиться около недели.

«У нас в этом году беспрецедентное количество вакцинированных в Киеве. Практически в 30 раз больше, чем в прошлом году, но увы, речь идет о примерно 30-35 тысячах вакцинированных», – констатирует он.

Также заместитель председателя КГГА предупреждает, что хотя вирус гриппа В относительно лояльный, вместе с ним в Украине циркулирует также вирус H1N1, который может вызвать осложнения и привести к смерти больного.
ForUm

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