также в разделеПолитика
Рабинович: Очередные кредиты и выпуск облигаций загонят Украину в еще большие долги 17
Медведчук: Бизнес и правительства в ЕС против антироссийских санкций 32
Додон считает, что Украина может помочь в вопросе Приднестровья 41
В Крыму перед выборами украинцам принудительно выдают российские паспорта 66
СМИ: Путин планирует голосовать в Крыму, чтобы повысить там явку 43
Делегация чешских политиков посетила Крым 176
В «Украинском выборе» отреагировали на очередной призыв к убийству Медведчука 128
Фракцию БПП покинули два нардепа 83
Дуда решил подписать закон о запрете «бандеризма» 93
Рада обратилась к Польше в связи с «антибандеровским» законом 90
ВР разблокировала подписание закона о реинтеграции Донбасса 75
Порошенко просит ВР немедленно взяться за антикоррупционный суд 49
Парубий открыл восьмую сессию ВР 47
Красноперов: Депутат от БПП совершил информационную диверсию против США 229
Украина договорилась об отмене виз с Антигуа и Барбуда 85
Поездка Порошенко на Венский бал будет стоить бюджету 800 тысяч 77
Парубий считает ударом в спину польский закон о запрете «бандеризма» 71
Украину не включили в план расширения ЕС до 2025 года 305

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл заседание парламента из-за низкой поддержки народными депутатами повестки дня.

О закрытии заседания он объявил в 11:43, тогда как заседание по средам продолжается до 14:00, передает УНИАН.

Парубий напомнил, что несколько раз выносил на рейтинговое голосование ряд вопросов повестки дня, в частности, ратификацию договора с Таиландом о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также законопроект об обеспечении гарантий повышения спортивного мастерства молодежи. Однако эти вопросы демонстрировали низкую поддержку депутатами, они не набирали даже 200 голосов.

Парубий отметил, что в связи с неподдержкой в рейтинговом голосовании повестки дня он закрывает утреннее заседание Верховной Рады. «И прошу более высокого уровня дисциплины и мобилизации», - сказал спикер и напомнил, что следующее заседание начнется завтра в 10:00.

Сегодня во время заседания в сессионном зале было около 200 депутатов.

Напомним, 6 февраля Парубий открыл восьмую сессию парламента

Президент Петр Порошенко просит народных депутатов немедленно начать рассмотрение внесенного им законопроекта об антикоррупционном суде. Однако Верховная Рада даже не выносила на голосование вопрос внесения в повестку дня указанный проект закона.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

39
Теги