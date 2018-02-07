Председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл заседание парламента из-за низкой поддержки народными депутатами повестки дня.

О закрытии заседания он объявил в 11:43, тогда как заседание по средам продолжается до 14:00, передает УНИАН.



Парубий напомнил, что несколько раз выносил на рейтинговое голосование ряд вопросов повестки дня, в частности, ратификацию договора с Таиландом о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также законопроект об обеспечении гарантий повышения спортивного мастерства молодежи. Однако эти вопросы демонстрировали низкую поддержку депутатами, они не набирали даже 200 голосов.

Парубий отметил, что в связи с неподдержкой в рейтинговом голосовании повестки дня он закрывает утреннее заседание Верховной Рады. «И прошу более высокого уровня дисциплины и мобилизации», - сказал спикер и напомнил, что следующее заседание начнется завтра в 10:00.

Сегодня во время заседания в сессионном зале было около 200 депутатов.



Напомним, 6 февраля Парубий открыл восьмую сессию парламента.

Президент Петр Порошенко просит народных депутатов немедленно начать рассмотрение внесенного им законопроекта об антикоррупционном суде. Однако Верховная Рада даже не выносила на голосование вопрос внесения в повестку дня указанный проект закона.