Министр финансов Александр Данилюк уплатил штраф за нарушение правил дорожного движения, а в реестр должников попал по ошибке.

Об этом сказал представитель Национальной полиции Ярослав Тракало в комментарии Украинской правде.

«Относительно админпротокола за нарушение правил остановки, выписанного А. Данилюку 19 февраля 2017, сообщаем, что платеж за нарушение ПДД в размере 255 гривен был осуществлен в прошлом году», - сообщил Тракало.

«Однако из-за ошибки в реквизитах, сделанной плательщиком при оплате штрафа за указанное правонарушение, данный платеж не появлялись в базе Национальной полиции Украины», - пояснил он.

По словам Тракало, после предоставления плательщиком соответствующих подтверждающих документов о платеже, а также исправления указанной ошибки в финансовом учреждении – сегодня средства были зачислены, а соответствующий админпротокол снят с базы.

Напомним, министру финансов был выписан штраф за нарушение ч. 1 ст. 122 КУоАП, в частности, за невыполнение пункта 15.9 (Нарушение правил остановки), еще 19 февраля 2017.