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Министр финансов Александр Данилюк не оплатил штраф за нарушение правил дорожного движения.

Соответствующая информация указана в Едином реестре должников, сообщает «Украинская правда».

Сообщается также, что взыскать оплату долга с Данилюка должен Соломенский райотдел государственной исполнительной службы Киева.

В то же время представитель Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что министру финансов был выписан штраф за нарушение ч. 1 ст. 122 КУоАП, в частности, за невыполнение пункта 15.9 (Нарушение правил остановки), от 19 февраля 2017 года.

Он отметил, что сумма долга составляет 255 гривен, которая до сих пор не оплачена.
ForUm

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