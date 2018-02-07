Министр финансов Александр Данилюк не оплатил штраф за нарушение правил дорожного движения.
Соответствующая информация указана в Едином реестре должников, сообщает «Украинская правда».
Сообщается также, что взыскать оплату долга с Данилюка должен Соломенский райотдел государственной исполнительной службы Киева.
В то же время представитель Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что министру финансов был выписан штраф за нарушение ч. 1 ст. 122 КУоАП, в частности, за невыполнение пункта 15.9 (Нарушение правил остановки), от 19 февраля 2017 года.
Он отметил, что сумма долга составляет 255 гривен, которая до сих пор не оплачена.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время