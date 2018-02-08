За минувшие сутки боевики увеличили количество и интенсивность обстрелов – зафиксировано 17 случаев нарушения режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«За прошедшие сутки российско-оккупационные группировки увеличили количество и интенсивность обстрелов в сторону украинских защитников. Кроме тяжелых минометов противник, на некоторых участках линии соприкосновения, применил танковое вооружение и артиллерию, что является грубым нарушением Минских договоренностей. С наступлением сумерек огневые провокации только усилились», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на луганском направлении в вечернее время эпицентром напряженности стала Светлодарская дуга. Здесь враг применил артиллерийские установки калибра 122-мм и неоднократно вел огонь из 120-мм минометов по позициям наших защитников вокруг Луганского. Десять 122-мм артиллерийских снарядов и около двух десятков 120-мм мин разорвались рядом с опорными пунктами неподалеку Троицкого.

В районе Крымского оккупанты обстреливали наших защитников из минометов различных калибров и гранатометов, а у Новгородского – вели огонь из 82-мм минометов и легкого пехотного вооружения.

На донецком направлении в темное время суток было относительно спокойно, зато днем ​​агрессор более часа вел огонь из вооружения танка, гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Песок. Гранатометы и пулеметы оккупанты применили и на Приазовье, у Широкино.

Кроме того, за минувшие сутки зафиксировано очередной факт присутствия российского вооружения на Донбассе. Подразделением ПВО был сбит БПЛА российского производства «Орлан-10». За последние полтора месяца - это уже четвертый сбитый беспилотник этого типа.

В общем за минувшие сутки зафиксировано 17 прицельных обстрелов со стороны оккупантов. В результате вражеского огня один украинский воин получил боевое травмирование. В удовлетворительном состоянии он был доставлен в медицинское учреждение, где ему предоставлен необходимый объем лекарственной помощи.

Напомним, 6 февраля в зоне АТО зафиксировано 14 прицельных обстрелов.