За прошедшие сутки враг увеличил количество вооруженных провокаций – зафиксировано 14 прицельных обстрелов, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В результате вражеского огня трое украинских воинов получили ранения, еще один - получил боевую травму», - говорится в сводке.

На луганском направлении в темное время суток враг активизировался у Троицкого – оккупанты неоднократно вели огонь по позициям ВСУ из 120-мм минометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов. Из противотанкового ракетного комплекса противник обстреливал защитников Крымского, из гранатометов – защитников Катериновки, а из стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие неподалеку Станицы Луганской. В светлое время суток боевики вели огонь из минометов калибра 120 и 82 мм неподалеку Новозвановки, а по позициям вблизи Новоалександровки захватчики стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении основная вражеская огневая активность была сосредоточена на Приазовье. В частности, минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы боевики применили у Лебединского. Из 82-мм миномета и пехотного вооружения НВФ вели огонь по украинским опорным пунктам вблизи Павлополя, а из минометов калибра 120-мм – в районе Широкино. Кроме того, неподалеку Богдановки противник совершил обстрел из вооружения БМП, а у Водяного – из стрелкового оружия.