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Палата представителей Конгресса США поддержала 404 голосами «за» усиление сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Отмечается, что конгрессмены одобрили проект «Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности», направленный на продвижение активного взаимодействия между Украиной и США в сфере кибербезопасности в условиях противодействия российской гибридной агрессии.

Рассмотрение законопроекта состоялось в присутствии в пленарном зале посла Украины в США Валерия Чалого.

Документ предусматривает помощь Украине в совершенствовании стратегии кибербезопасности, в частности, усиление защиты компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшение зависимости Украины от российских информационных и коммуникационных технологий, содействие участию Украины в программах обмена информацией.

В законопроекте подтверждается приверженность Соединенных Штатов Америки Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества нашего государства с НАТО.

Соавторами документа выступили члены Конгрессового украинского кокуса, конгрессмен-демократ Брендан Бойл и конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик. Перед вступлением в силу законопроект должен быть проголосован также Сенатом и подписан президентом США.

Напомним, 2 февраля в Украине начал работать Центр реагирования на киберугрозы, созданный на базе Госспецсвязи.  
ForUm

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