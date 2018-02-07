также в разделеЭкономика
«Нафтогаз» планирует в марте начать закупки российского газа 36
В «Укрзализныце» рассказали, когда подорожают билеты 50
На межбанке курс гривни вырос до 27,13 за доллар 33
«Прорыв в агросекторе»: Кабмин утвердил программы поддержки на 6 миллиардов 200
Международные резервы Украины сократились на 2% 43
Самые богатые люди мира за день потеряли $114 миллиардов 63
В обменниках упал курс доллара и евро 136
Украина улучшила позиции в рейтинге бюджетной прозрачности 45
На межбанке значительно вырос курс гривни 72
Европейские и азиатские фондовые биржи упали вслед рынками США 76
Курс Bitcoin опускался ниже $6 тысяч 263
Индекс Dow Jones продемонстрировал рекордное в истории падение 46
Украина выплатила МВФ $375 миллионов 48
На украинских АЗС снова подорожало топливо 68
За год в Украину ввезли почти миллион авто на еврономерах 70
Украина – последняя в Европе в рейтинге экономической свободы 345
Кабмин хочет взять у Китая $7 миллиардов кредита 97
Украина и МВФ обсуждают вопрос цены газа 749

Эксперты ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда посетят Киев в период с 12 по 16 февраля. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя Фонда в Украине Йосты Люнгмана.

«Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 12 по 16 февраля для проведения технических консультаций с представителями власти Украины», - заявил Люнгман, сообщает УНИАН.

Как ранее сообщал ForUm, 24 января Президент Петр Порошенко после встречи с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард заявил, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ.

Порошенко ожидает транш МВФ в апреле, поскольку, по его словам, страна уже выполнила 80% своих обязательств.

Председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил, что миссия МВФ может приехать в Украину в середине февраля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

73
Теги