Эксперты ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда посетят Киев в период с 12 по 16 февраля. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя Фонда в Украине Йосты Люнгмана.

«Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 12 по 16 февраля для проведения технических консультаций с представителями власти Украины», - заявил Люнгман, сообщает УНИАН.

Как ранее сообщал ForUm, 24 января Президент Петр Порошенко после встречи с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард заявил, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ.

Порошенко ожидает транш МВФ в апреле, поскольку, по его словам, страна уже выполнила 80% своих обязательств.

Председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил, что миссия МВФ может приехать в Украину в середине февраля.