Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в вопросе передачи американского летального оружия достиг полного понимания с главой оборонного ведомства США Джеймсом Мэттисом.

Об этом он сказал в Посольстве Украины в Вашингтоне по итогам встречи в Пентагоне, передает Укринформ.

«Мы рассмотрели все вопросы, в том числе вопрос, связанный с решением Соединенных Штатов о передаче Украине летального оружия. Мы обсудили механизм, как это будет развиваться, и есть полное понимание в этом», - отметил министр.

По данным пресс-службы оборонного ведомства, Полторак побалгодарил правительство, Конгресс и президента США за предоставление Украине оборонного летального оружия.

«Я благодарен правительству США, Конгрессу и президенту за предоставление Украине оборонного летального оружия. Это было своевременное и правильное решение. Это поддержка нашего молодого государства, мощный сигнал агрессору, что Украина не одна. Это мощный сигнал партнерам, что с Украиной необходимо сотрудничать, ведь она борется за мир на европейском континенте. Наш путь необратим – он связан с построением сильного демократического государства», - подчеркнул Полторак.

По его словам, США есть и будут главным стратегическим партнером Украины.

«США с начала российской агрессии стали на защиту Украины и поддержали нас в борьбе за территориальную целостность государства. Нам было бы трудно без этой поддержки: эффективная совещательная, финансовая помощь, тренинговые программы, все это – успешные Вооруженные силы Украины. Успешные реформы – единственный способ укрепить обороноспособность страны», - сказал министр.

Как ранее сообщал ForUm, администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине.

Специальный представитель Государственного департамента по делам Украины Курт Волкер заявил, что США начали подготовку к тому, чтобы передать ВСУ Javelin.

В Вооруженных силах Украины уже начали подготовку расчетов Javelin.