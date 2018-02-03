Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в вопросе передачи американского летального оружия достиг полного понимания с главой оборонного ведомства США Джеймсом Мэттисом.
Об этом он сказал в Посольстве Украины в Вашингтоне по итогам встречи в Пентагоне, передает Укринформ.
«Мы рассмотрели все вопросы, в том числе вопрос, связанный с решением Соединенных Штатов о передаче Украине летального оружия. Мы обсудили механизм, как это будет развиваться, и есть полное понимание в этом», - отметил министр.
По данным пресс-службы оборонного ведомства, Полторак побалгодарил правительство, Конгресс и президента США за предоставление Украине оборонного летального оружия.
«Я благодарен правительству США, Конгрессу и президенту за предоставление Украине оборонного летального оружия. Это было своевременное и правильное решение. Это поддержка нашего молодого государства, мощный сигнал агрессору, что Украина не одна. Это мощный сигнал партнерам, что с Украиной необходимо сотрудничать, ведь она борется за мир на европейском континенте. Наш путь необратим – он связан с построением сильного демократического государства», - подчеркнул Полторак.
По его словам, США есть и будут главным стратегическим партнером Украины.
«США с начала российской агрессии стали на защиту Украины и поддержали нас в борьбе за территориальную целостность государства. Нам было бы трудно без этой поддержки: эффективная совещательная, финансовая помощь, тренинговые программы, все это – успешные Вооруженные силы Украины. Успешные реформы – единственный способ укрепить обороноспособность страны», - сказал министр.
Как ранее сообщал ForUm, администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине.
Специальный представитель Государственного департамента по делам Украины Курт Волкер заявил, что США начали подготовку к тому, чтобы передать ВСУ Javelin.
В Вооруженных силах Украины уже начали подготовку расчетов Javelin.
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