Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко говорит, что видел российских спецназовцев на Майдане в 2014 году. Об этом он сказал во время допроса по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича в Оболонском суде Киева 7 февраля.

Он добавил, что со стороны митингующих «ни разу оружия не видел, более того, сам был постоянно без оружия», но видел вооруженных спецназовцев.

«Неоднократно, начиная с февраля, почти каждую ночь против нас выставляли спецназ, вооруженный, хорошо одетый, с опознавательными знаками «Беркута», украинских спецподразделений, сообщает «Украинская правда».

Кроме того, я подтверждаю, что среди них находились переодетые спецназовцы из Российской Федерации. Они собирались возле Октябрьского дворца. Шевроны российские накрывали сверху украинской спецодеждой, которая выдавалась по распоряжению вашего подзащитного руководителем внутренних дел в то время Захарченко (Виталием. – Ред.)», - сказал Наливайченко.

Отвечая на вопрос адвоката Януковича, почему во время расстрелов 20 февраля, когда было много пострадавших с обеих сторон, не пострадали нардепы и чиновники, Наливайченко сказал, что присутствовал тогда на Майдане, но почему снайпер не выбрал целью его, не знает.

«20 февраля 2014 года я пришел в 8 утра в Верховную Раду. Был в комитете по иностранным делам на Садовой. Я воочию увидел из окна, что в пределах улицы Садовой находятся переодетые – с желтыми лентами такими – спецназовцы, переодетые в черное. Им раздавалось оружие.

Титушкам, так называемым, которые за деньги соглашались поддержать этих спецназовцев, им раздавались палки и т.д., завозились централизованно такие железные каски зеленые. Увидев это из окна, я сразу пошел на Майдан», - сказал Наливайченко.

Он добавил, что был с людьми, когда начались расстрелы.

«Опасность была для любого гражданина Украины – это я говорю как участник событий, который видел выстрелы и спецназовцев. Герои небесной сотни шли без оружия – я вам свидетельствую об этом, который видел.

Почему не расстреляли меня – я не знаю, спросите у снайперов, которых допрашивали «, - сказал Наливайченко.

Он также добавил, что снайперы имели портреты людей, которых надо уничтожить.

«То, что были розданы портреты на уничтожение – я называю таких граждан. Дмитрий Ярош. Подтверждаю, был такой портрет у снайперов. Относительно других – пусть озвучивает Генпрокуратура во время обвинения, я надеюсь, что этот судебный процесс будет», - подытожил Наливайченко.

Напомним, Наливайченко также заявил, что во время Майдана в Украину трижды приезжали высокопоставленные должностные лица российской ФСБ.