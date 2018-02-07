Во время Майдана в Украину трижды приезжали высокопоставленные должностные лица российской ФСБ. Об этом на допросе во время судебного заседания по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича заявил Валентин Наливайченко, который после побега бывшего главы государства занимал должность главы СБУ.



В частности, Наливайченко рассказал, что последний раз общался с Януковичем на его инаугурации в 2010 году, где обеспечивал его безопасность, а затем подал заявление об освобождении от должности председателя СБУ и больше не общался.

Относительно обстоятельств самоустранения Януковича с поста президента, Наливайченко сказал, что был тогда депутатом и голосовал 22 февраля 2014 года за соответствующее постановление. Позже, 24 февраля Наливайченко назначили и.о. главы СБУ.

По словам экс-главы Службы безопасности, экс-президент не пытался с ним связаться после этого.

Наливайченко также рассказал, что ему ничего не известно об угрозах жизни Януковича, которые могли бы его заставить бежать из Украины. Об обстоятельствах побега бывшего президента ему стало известно от двух сотрудников УГО, которые 24 февраля 2014 года вернулись из Крыма, куда сопровождали Януковича, когда он бежал из Киева, сообщает УНИАН.

Наливайченко также добавил, что в Крыму как нардеп был вместе с Арсеном Аваковым в ночь на 23 февраля, где видел российскую технику и захват российскими спецслужбами полуострова.

В свою очередь, адвокаты Януковича заявили, что Наливайченко был в Крыму не как просто нардеп, а как уполномоченный ВРУ, фактически как глава СБУ. А на суде он говорит неправду, чтобы снять с себя ответственность за бездействие во время захвата россиянами Крыма.

Также Наливайченко заявил, что подготовка к аннексии Крыма началась еще в 2010 году, когда Янукович официально вернул офицеров ФСБ на полуостров, откуда в свое время Наливайченко, как председатель СБУ, их выгнал. Также он добавил, что ФСБ-шники при Януковиче наводнили силовые структуры Украины, в том числе и СБУ. «Янукович сдал Украину и Крым России сознательно и без давления со стороны РФ», - подчеркнул он.

Также экс-глава СБУ рассказал, что трижды во время Майдана в Украину по приглашению Януковича приезжали высокопоставленные чиновники ФСБ, которые специализировались на противодействии терроризму, их даже включили в систему правительственной связи.

По его мнению, это означает, что тогда активно готовилась сдача России всей страны, а не только Крыма.

Также он рассказал, что с 24 февраля 2014 года СБУ в ряде городов Украины начала выявлять группы диверсантов с оружием, подготовленных заранее Россией при содействии бывшего руководства СБУ во главе с Александром Якименко. «Агрессия России началась с 20 февраля с Крыма, но готовились диверсионные группы в других регионах», - сказал он.

Напомним, 28 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.

25 ноября 2016 года Янукович подтвердил, что просил президента РФ Владимир Путина ввести войска в Украину, и назвал такую просьбу «эмоциональной».

17 января Луценко заявил, что Главная военная прокуратура Украины получила фотокопию заявления экс-президента Виктора Януковича с просьбой к России ввести войска в Украину.

Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности относительно превышения им полномочий с ноября 2013 по февраль 2014 года, о массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти в 2010 году.

В деле, которое рассматривает суд, следствие инкриминирует Януковичу три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия).