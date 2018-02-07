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В среду, 7 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,09/27,13 грн/долл.

Как сообщил дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 29 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,43/33,48 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4902/0,4912 грн/рубль, сообщает УНИАН.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 27,1293 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 470 сделок на сумму 317,50 млн долл.

Напомним, во вторник, 6 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,45/27,48 грн/долл.

По сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 25 копеек.


 
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