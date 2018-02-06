также в разделеЭкономика
В обменниках упал курс доллара и евро 41
Украина улучшила позиции в рейтинге бюджетной прозрачности 17
Европейские и азиатские фондовые биржи упали вслед рынками США 57
Курс Bitcoin опускался ниже $6 тысяч 219
Индекс Dow Jones продемонстрировал рекордное в истории падение 35
Украина выплатила МВФ $375 миллионов 32
На украинских АЗС снова подорожало топливо 58
За год в Украину ввезли почти миллион авто на еврономерах 66
Украина – последняя в Европе в рейтинге экономической свободы 334
Кабмин хочет взять у Китая $7 миллиардов кредита 91
Украина и МВФ обсуждают вопрос цены газа 726
Гройсман поручил ГФС и АМКУ разобраться с ценами на топливо 64
После непродолжительного роста курс гривни снова начал падать 70
Эксперт: Администрация Порошенко не заинтересована в сотрудничестве с МВФ 67
НБУ: Рост ВВП в 2017 году составил 2,1% 34
Цена Bitcoin упала ниже $9 тысяч 71
В МВФ еще не определились с датой визита миссии в Украину 64
В январе госбюджет перевыполнен по доходам почти на 3% 33

Во вторник, 6 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,45/27,48 грн/долл.

Как сообщил дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 25 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 34,15/34,20 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4902/0,4912 грн/рубль, сообщает УНИАН.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 27,4977 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 268 сделок на сумму 141,18 млн долл.

Напомним, в Национальном банке Украины заявили, что по состоянию на конец января обменный курс гривни к доллару США полностью отыграл потерянные с начала года позиции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

33
Теги