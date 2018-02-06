Во вторник, 6 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,45/27,48 грн/долл.



Как сообщил дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 25 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 34,15/34,20 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4902/0,4912 грн/рубль, сообщает УНИАН.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 27,4977 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 268 сделок на сумму 141,18 млн долл.

Напомним, в Национальном банке Украины заявили, что по состоянию на конец января обменный курс гривни к доллару США полностью отыграл потерянные с начала года позиции.