Министерство обороны Хорватии не выдвигало «Укрспецэкспорту» никаких официальных претензий.

Об этом заявила пресс-служба предприятия в связи с распространением новости о ситуации с истребителями МиГ-21 ВВС Хорватии.

«В первую очередь должны обратить внимание на то, что первоисточником этой «новости» является венгерское издание, которое ссылается на свои источники, а цитаты этого материала были массово распространены через такие кремлевские СМИ, как «Звезда» и «Московский Комсомолец», - подчеркнули в пресс-службе.

«На сегодняшний день никакой официальной претензии или рекламации Министерства обороны Республики Хорватия к ГК «Укрспецэкспорт» нет. И мы вынуждены констатировать тот факт, что появление подобной неправдивой информации обусловлено ​​только недобросовестной конкуренций со стороны России. Особенно в контексте того, что Хорватия, пригласила «Укрспецэкспорт» принять участие в тендере по выполнению капитального ремонта 10-ти вертолетов Ми-171Ш», - отмечается в заявлении.

В рамках участия в указанном тендере «Укрспецэкспорт» вовремя, с выполнением всех необходимых формальностей, предоставил полный пакет документов, а представителями Министерства обороны Республики Хорватия была проведена проверка возможностей одного из украинских предприятий выполнять капитальный ремонт вертолетов Ми-171Ш.

Однако, несмотря на то, что украинское предприятие имеет значительно больший опыт по выполнению капитального ремонта указанного типа авиационной техники, а также санкции Европейского Союза в отношении Российской Федерации, по информации, полученной из военного издания Defender.hr, АО «Авиационно-технический центр», которое представляет интересы Министерства обороны Республики, был заключен контракт с АО «Вертолеты России».

В это же время отмечается, что с целью сопровождения контракта «Укрспецэкспорт» неоднократно обращался к министру обороны Хорватии с предложением провести двустороннюю встречу с целью обсуждения всех возможных проблемных вопросов в рамках выполнения контракта.

«К большому сожалению, инициатива «Укрспецэкспорта» была проигнорирована», - резюмировали в ГП.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Министерство обороны Хорватии потребовало у Украины предоставить четыре самолета МиГ-21 взамен поставленных три с половиной года назад. Издание Jutarnji Vijesti, опубликовавшее новость, заявляло, что машины, которые должны были прослужить 10 лет, были признаны неисправными из-за подтекающего масла, текущих топливных баков и постоянно отказывающих бортовых систем, а последний полет едва не завершился гибелью экипажа. Также издание заявляло, что Минобороны Хорватии отправило Украине официальную служебную ноту.