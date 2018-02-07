также в разделеОбщество
В Украине начали масштабную реформу автобусных перевозок 11
Наливайченко уверяет, что видел на Майдане российских спецназовцев 17
Кабмин обновил список оккупированных населенных пунктов на Донбассе 13
Воспитательнице одесского лагеря грозит 3 года тюрьмы 20
Наливайченко: Во время Майдана генералы ФСБ трижды приезжали в Украину 12
Суд назначил к рассмотрению дело о ДТП в Харькове 29
В Грузии ранили воевавшую на Донбассе националистку, ее сын убит 61
«Укрспецэкспорт»: Хорватия не выдвигала никаких претензий к МиГ-21 15
Следователи Kroll вызваны в суд по иску Коломойского 35
В Олимпийской деревне торжественно подняли флаг Украины 15
Институт нацпамяти предлагает проводить форум историков только в Украине 24
Вятрович прокомментировал скандальный польский закон 86
Охранников Олимпиады -2018 скосил норовирус, на службу заступили военные 33
В ФСБ рассказали феерическую историю задержания украинского алиментщика в Крыму 38
Ляшко: Сын Попова не впервые нарушает закон 58
ГосЧС предупреждает: В Украине выпадет 20 см снега 111
Визит чешского депутата в Крым оказался фейком 21
Саакашвили решил судиться с замом Луценко 37

Печерский районный суд Киева приговорил гражданина Украины к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года, а также с лишением воинского звания за сотрудничество с террористической организацией «ДНР».

Как сообщает пресс-служба ГПУ, мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 328 (разглашение государственной тайны) УК Украины.

«Будучи сотрудником Службы внешней разведки Украины, он в течение сентября 2014 по март 2015 достоверно зная, что на территории Донецкой области создана террористическая организация «ДНР», оказал ей содействие путем сбора и последующей передачи представителю сведений, касающихся деятельности Службы, в том числе, составляющих государственную тайну», - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществлялось Генеральной прокуратурой Украины и досудебное расследование проводилось Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.

Напомним, Соломенский районный суд Киева признал виновной в госизмене военнослужащую Нацгвардии, которая шпионила за украинскими военными для российских спецслужб, и приговорил ее к 4 годам лишения воли.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги