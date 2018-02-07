Печерский районный суд Киева приговорил гражданина Украины к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года, а также с лишением воинского звания за сотрудничество с террористической организацией «ДНР».

Как сообщает пресс-служба ГПУ, мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 328 (разглашение государственной тайны) УК Украины.

«Будучи сотрудником Службы внешней разведки Украины, он в течение сентября 2014 по март 2015 достоверно зная, что на территории Донецкой области создана террористическая организация «ДНР», оказал ей содействие путем сбора и последующей передачи представителю сведений, касающихся деятельности Службы, в том числе, составляющих государственную тайну», - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществлялось Генеральной прокуратурой Украины и досудебное расследование проводилось Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.

Напомним, Соломенский районный суд Киева признал виновной в госизмене военнослужащую Нацгвардии, которая шпионила за украинскими военными для российских спецслужб, и приговорил ее к 4 годам лишения воли.