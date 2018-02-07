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Тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки планируется индексировать дважды в течение года, каждый раз на 10-12%.

Об этом Укринформу сообщил и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

«Мы планируем и уже обратились в Министерство инфраструктуры по индексации пассажирских тарифов во втором и в третьем или четвертом квартале этого года», - сообщил и.о. главы компании.

По его словам, скорее всего, это произойдет в конце лета и второй – в конце 2018 года.

Кравцов подчеркнул, что сейчас существует значительный дисбаланс между ценами на билеты железнодорожного и автобусного транспорта. Это обусловлено тем, что тарифы на пассажирские перевозки «Укрзализныця» не индексировала с 2014 года.

«Хочу отметить, что мы не меняли размер пассажирских тарифов уже три года подряд на железной дороге, и это привело к тому, что сегодня у нас уже на многих направлениях есть серьезный дисбаланс между стоимостью пассажирских перевозок по железной дороге и, например, автобусным транспортом, который априори должен быть дешевле», - отметил Кравцов.

Напомним, в «Укрзализныце» планируют повысить стоимость пассажирских перевозок на 20% в 2018 году. 

 
ForUm

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