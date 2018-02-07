Кабинет Министров Украины утвердил основные программы поддержки агросектора общим объемом финансирования более 6 миллиардов гривен.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Мы вводим ряд решений, которые позволят реально поддержать агросектор и позволят ему расти», - сказал он.

Средства направлены по нескольким направлениям. «Мы направляем 2,5 млрд грн на строительство молочно-товарных комплексов и ферм. Мы через эти средства предоставим кредиты по эффективной ставке около 3% в гривне до 5 лет. Или мы будем компенсировать около 30% стоимости введенных мощностей. Таким образом будет расти количество ферм, мы нарастим поголовье и объем производимой продукции», - пояснил Гройсман.

Он обратил внимание, что содержание скота также станет приемлемым. Так, пособие по содержанию дойных коров для юридических лиц составит 1500 грн на голову. Для частных хозяйств, которые пожелают содержать молодняк, компенсация составит 2500 грн на голову.

«Мы продолжим программу поддержки производства отечественной сельхозтехники. В этом году направляем 1 млрд грн и будем компенсировать 25% стоимости техники, производимой в Украине. Мы ожидаем увеличения и роста производства украинской техники», - сказал премьер-министр.

Отдельная тема – поддержка садоводства и ягодоводства, в том числе на уровне малых хозяйств. «Хочешь создать сад – закупаешь саженцы украинском, и мы компенсируем 70% стоимости этого материала», - отметил Гройсман.

Передовой новацией, по словам главы правительства, станет и программа поддержки фермеров общей стоимостью 1 млрд грн. Средства будут направлены, в томе числе, на удешевление кредитов для фермеров – до 1% равных в гривне, а также на 40-процентную компенсацию стоимости украинской сельхозтехники.

«Я хочу подчеркнуть, что все решения нарабатывались совместно с аграриями. Думаю, это прозрачная открытая и понятная система, в которой мы сможем поддержать всех», - резюмировал премьер-министр.

Напомним, в январе Гройсман заявил, что Кабинет Министров Украины одобрил и начал внедрение ряда решений, призванных сделать 2018 годом качественного прорыва в аграрном секторе.