Кабинет Министров Украины одобрил и начал внедрение ряда решений, призванных сделать 2018 годом качественного прорыва в аграрном секторе. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с коллективом одного из перерабатывающих предприятий Тернопольской области, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«В этом году мы будем иметь инструменты для качественного прорыва в агросфере. Причем решения уже приняты», - отметил премьер-министр.

Он пояснил, что речь идет о программах прямой поддержки фермеров, компенсации стоимости строительства новых молочно-товарных ферм и удешевлении кредитов на такое строительство, компенсации стоимости сельскохозяйственного оборудования отечественного производства, а также рассрочки по уплате НДС при импорте уникального оборудования и технологических линий.

«Так будет в этом году. Это позволит быстро наращивать поголовье, объемы производства. Интерес есть, - сказал Гройсман. - Задача – поднимать экономику и создавать новые предприятия. Это касается всех сфер. К примеру, сегодня мы большое внимание уделяем также строительству дорог. Но говорим о том, что главная задача – не просто строить дороги, а строить Украину».

В середине января 2018 Кабмин окончательно согласовал механизмы поддержки агропроизводителей, прежде всего животноводческого направления, и рассчитывает, что применение всех наработанных решений позволит уже в этом году существенно нарастить количество молочно-товарных комплексов, фермерских хозяйств, поголовье крупного рогатого скота, объемы производства молока и другой агропродукции. Как подчеркивал глава правительства, речь идет прежде всего о стимулах для среднего агробизнеса – как в сегменте растениеводства, так и в сегменте животноводства. По предложению правительства, общий ресурс, выделенный на поддержку животноводства, в этом году составит 4 млрд грн. Средства будут направляться прежде всего на поддержку строительства новых ферм и комплексов – или на удешевление кредитов на строительство или на компенсацию части собственных средств производителей, потраченных на строительство. Максимальный кредитный ресурс – 10 млн евро на один товарный комплекс под 3% годовых на 5 лет. Максимальный размер компенсации – 25% от объема расходов. В случае необходимости, по результатам первого полугодия работы программ, их механизмы могут быть откорректированы.

Также согласована программа развития садоводства. Бюджетные ассигнования на этот сегмент составляют около 300 млн грн, цель инвестирования – наращивание площадей садов более чем 3 тыс. га, привлечение новых технологий хранения и переработки плодов, а также создание около 30 тыс. новых рабочих мест.

Отдельное внимание – программе компенсации стоимости сельхозтехники, объем бюджетного финансирования которой в 2018 году составляет 1 млрд грн, а также программе развития фермерства объемом бюджетного финансирования также 1 млрд грн. По инициативе правительства, средства будут направляться на серьезное удешевление кредитов - до 1% кредитной ставки на помощь по закупке техники, селекции семян, предоставление консультативных услуг для фермеров. Единственное требование от государства – полная регистрация скота и земли со стороны фермеров.

«Аграрный сектор Украины определен одним из локомотивов отечественной экономики, а следовательно, вопрос эффективной государственной поддержки агропроизводства является одним из приоритетов бюджетного процесса. Причем внимание сосредотачивается на поддержке малого и среднего предпринимательства, которое способно наполнить внутренний рынок и усилить экспортные возможности крупных хозяйств», - резюмировали в Кабмине.