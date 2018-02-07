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Международные резервы Украины на 1 февраля 2018 составили 18 442,74 млн долл. США (в эквиваленте) по предварительным данным.

Как сообщает пресс-служба НБУ, за первый месяц года они почти не изменились, сокращение составило 2% и произошло по двум причинам.

Во-первых, в январе были совершены платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте на сумму 565,6 млн долл. США. В частности, 468,5 млн долл. США были направлены на обслуживание и погашение по ОВГЗ, деноминированные в иностранной валюте.

Во-вторых, в ответ на усиление волатильности обменного курса гривни Нацбанк проводил валютные интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, вызванных временными факторами. В январе он осуществил продажу иностранной валюты на межбанковском валютном рынке на 266,8 млн долл. США, из которых 169  млн долл. – во время интервенций в форме запроса лучшего курса.

Однако формирование избыточного предложения валюты на межбанковском рынке в конце января дало возможность Нацбанку пополнить международные резервы. Всего за январь НБУ купил на межбанковском валютном рынке Украины 250,9 млн долл. США, в том числе 177  млн долл. – по интервенциями в форме запроса лучшего курса.

Таким образом, чистая продажа иностранной валюты составил 15,9 млн долл. США.

Кроме того, на объем резервов повлияли переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса валют) на сумму 205,9 млн долл. США и другие операции на сумму 9,9 млн долл.

«В целом, по состоянию на 1 февраля 2018 объем международных резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка», - заверили в пресс-службе регулятора.

Напомним, Международные резервы Украины на 1 января 2018 составили 18 808,45 млн долл. США (в эквиваленте) по предварительным данным.

 
ForUm

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